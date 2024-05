São Paulo x Barcelona - EQU: veja tudo sobre o confronto pela Libertadores

Os desfalques do São Paulo para essa partida são Calleri (lesão na panturrilha direita), Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, pode confirmar a vaga na Copa Sul-Americana se vencer o São Paulo nesta quinta-feira. Com a derrota do Cobresal para o Talleres, o time equatoriano se classificará para o outro torneio continental somando os três pontos, já que a equipe chilena não poderia mais desbancá-lo da terceira colocação do Grupo B.

Sob o comando de Ariel Holan, que assumiu a equipe após a vitória do São Paulo no Equador, por 2 a 0, o Barcelona de Guayaquil soma duas vitórias, dois empates e uma derrota, ocupando a quarta colocação no Campeonato Equatoriano.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X BARCELONA DE GUAYAQUIL - EQU

Local: Morumbis, em São Paulo