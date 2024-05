Cruzeiro x Unión La Calera: veja informações e onde assistir ao confronto pela Sul-Americana

O Cruzeiro tem a chance de avançar na Sul-Americana nesta quinta-feira. Os mineiros recebem o Unión La Calera-CHI às 21h (de Brasília), no Mineirão. A partida poderá ser acompanhada pelo serviço de streaming Paramount +.

Os donos da casa estão na vice-liderança do grupo B, com seis pontos. O La Calera, por outro lado, está em terceiro, com quatro pontos, o que faz do jogo um o confronto direto pela segunda colocação da chave.

Para seguir na briga pela liderança, o Cruzeiro precisa vencer e torcer por um tropeço da Universidad de Quito. Os equatorianos estão com dez pontos e confirmam a primeira posição se vencerem o lanterna Alianza Petrolera, no Equador.