Com três de Griezmann, Atlético de Madrid bate Getafe e garante vaga na próxima Champions

Em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid visitou o Getafe e venceu por 3 a 0. Griezmann anotou todos os gols da equipe visitante, que garantiu vaga na próxima Champions League.

No quarto lugar da competição, o Atlético de Madrid chegou aos 73 pontos, dois a menos que o Girona, terceiro colocado. O Getafe, com a derrota, permaneceu com 43 pontos, na 10ª posição.

O próximo embate do Atlético de Madrid ocorre no domingo, às 14h (de Brasília), no Estádio Metropolitano, contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol. No sábado, O Getafe visita o Alavés às 16h, pelo mesmo torneio.