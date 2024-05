Fluminense x Cerro Porteño: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Fluminense encara o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Tricolor lidera com oito pontos, três a mais que os paraguaios. Assim, em caso de um triunfo, garante matematicamente a primeira colocação. O clube do Paraguai, por sua vez, precisa triunfar para não se complicar na classificação.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do canal ESPN e da plataforma Star +.