Zagueiro Alexander Barboza explica função de centroavante na derrota do Botafogo

Fim de jogo: Botafogo 1 x 2 Bahia.

Com nove pontos, o Alvinegro caiu para a terceira colocação do Brasileirão. Athletico-PR e Bahia, com dez, estão na frente dos cariocas.

O Botafogo passa a focar na Libertadores. Os alvinegros encaram a LDU, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. A equipe carioca precisa da vitória para manter a chance de classificação.