F1: onde assistir e horário dos primeiros treinos livres do GP do Japão

Começa hoje a programação do GP do Japão, quarta etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1. O primeiro treino livre será às 23h30 (de Brasília), no Circuito de Suzuka. Depois, os pilotos voltam à pista na madrugada, às 3h, para a segunda sessão de treinos.

Fórmula 1 é no UOL Play. Assista ao vivo aos treinos e a classificação pelos canais Band e BandSports. Assine agora, planos a partir de R$ 29,90/mês e experimente 7 dias.

As atividades serão transmitidas pelo Bandsports, Bandplay e site da Band.