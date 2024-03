Anderson Silva sobre influencers no boxe: 'É entretenimento'

Influenciadores digitais e pessoas dos mais variados segmentos têm protagonizado lutas de boxe. Caso notório ocorreu no Brasil, com o embate de Bambam contra Popó. Mundialmente, os irmãos Paul são o principal exemplo do fenômeno — Jake tem duelo marcado com Mike Tyson em 20 de julho. Anderson Silva, lenda do MMA com experiência no ringue, opinou sobre o tema em entrevista ao UOL.

O que Anderson Silva disse

Temos duas coisas completamente diferentes uma da outra. Uma é o boxe profissional de alto nível, os lutadores ranqueados que lutam pelas associações reconhecidas no mundo do boxe. Outra é o mundo do entretenimento, que é essa coisa de youtuber lutando com ex-lutadores Anderson Silva, ao UOL