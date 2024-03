Fórmula 1: onde assistir à corrida e detalhes do GP da Austrália

O GP da Austrália da Fórmula 1 acontece na madrugada deste domingo (24), à 1h (de Brasília), no circuito de Melbourne.

A corrida será transmitida exclusivamente pela Band (TV aberta).

Max Verstappen (Red Bull) chega com 100% de aproveitamento nas corridas até aqui. O holandês venceu as etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, as duas primeira da temporada, e tem 51 pontos.