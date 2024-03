Senna 64 anos: veja imagens de como Ayrton estaria nos dias de hoje

Um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, Ayrton Senna completaria 64 anos nesta quinta-feira (21). A aparência do rosto do piloto nos dias atuais ganhou diferentes versões em inteligência artificial.

O que aconteceu

A simulação foi feita pelo influenciador Jéferfon Menezes, em 2023, utilizando uma plataforma de IA (veja o resultado abaixo).

Outra versão. O perfil Nós e Conexões também publicou uma outra imagem do piloto com cabelos totalmente brancos.