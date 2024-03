Jake Paul provoca Mike Tyson e recria foto com tigre; veja

Com luta marcada diante de Mike Tyson, o youtuber Jake Paul provocou o astro do boxe mundial e recriou a foto do ex-campeão peso-pesado ao lado de um tigre.

O que aconteceu

Desde que confirmou o embate, Paul vem copiando momentos marcantes da carreira do rival. A primeira brincadeira do youtuber foi recriar a tatuagem que Tyson tem no lado esquerdo do rosto.

Agora, Jake Paul decidiu 'refazer' a icônica foto de Mike Tyson ao lado de um tigre preso numa coleira. Ele ainda provocou e questionou os seguidores sobre quem fez melhor.