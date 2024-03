Desafiante de Mike Tyson no boxe tem fortuna avaliada em R$ 398 milhões

Hoje, Jake tem um patrimônio líquido de cerca de 80 milhões de dólares (R$ 398 milhões), de acordo com o site 'Celebrity Net Worth'.

Com o dinheiro conquistado, ele comprou uma mansão em Porto Rico por cerca de 16 milhões de dólares (R$ 79,6 milhões) em 2023, com 12.800 metros quadrados, oito quartos, 12 banheiros, área para treinos de beisebol, piscina, elevador, salão de jogos e um cinema particular.