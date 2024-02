Chiefs ampliam dinastia em final épica que consagra Mahomes entre as lendas

O quarto e último período começou com os 49ers em desvantagem - 13 a 10 - e dispostos a arriscar para sair do buraco. O time passou à frente novamente com um touchdown de Jauan Jennings, em recepção a um lançamento de Brock Purdy.

Num momento de extremo equilíbrio, os dois times alternaram field goals até que o kicker Harrison Butker, dos Chiefs, empatasse a partida em 19 a 19, com 3 segundos para o final do tempo regulamentar, sob aplausos de pouco menos da metade dos 64 mil pagantes presentes no Allegiant Stadium Stadium.

Pela segunda vez na história, um Super Bowl foi para a prorrogação - a outra aconteceu em 5 de fevereiro de 2017, quando os Patriots bateram os Falcons, no Super Bowl LI.

Após uma campanha dos 49ers que culminou em um field goal, Patrick Mahomes, Travis Kelce e companhia entraram em campo e protagonizaram uma sequência épica. Ao longo de 7min29, eles realizaram 13 jogadas e avançaram 75 jardas. Cansada, a defesa dos 49ers parecia não ter resposta.

O desfecho foi o touchdown de Mecole Hardman após passe de Mahomes, fechando o jogo com o placar de 25 a 22 para o time de Kansas City, a 3 segundos do fim da prorrogação.

Vitória do Kansas City Chiefs e festa no gramado, com direito a presença da cantora Taylor Swift, namorada do tight end Travis Kelce, que o acompanhou enquanto ele os companheiros recebiam o troféu Vince Lombardi.