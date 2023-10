Pan 2023: Brasil surpreende Venezuela e estreia com vitória no beisebol

O Brasil voltou ao beisebol dos Jogos Pan-Americanos em grande estilo. O time estreou com vitória sobre a Venezuela, país que tem tradição na modalidade, por 3 a 1, na tarde de hoje (19).

A equipe volta a atuar no domingo, às 9h30, contra a Colômbia. Cuba é a quarta integrante do Grupo B, e o confronto acontecerá no dia 24, às 9h30.

Os comandados do técnico Ramon Ito tiveram uma atuação consistente e conseguiram abrir 3 a 0 em duas entradas. A Venezuela ainda diminuiu a vantagem em uma falha do adversário, mas o Brasil manteve o ritmo e assegurou o triunfo.