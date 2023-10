Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos 2023?

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 já começaram, e há duas opções para assistir ao evento.

Os veículos oficiais de transmissão do Pan 2023 são a CazéTV (YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o Panam Sports Channel (site e app). Todas as alternativas de streaming estão disponíveis ao público sem cobrança de taxa — no caso do Panam Sports é necessário criar uma conta.

Os Jogos Pan-Americanos serão transmitidos no Brasil exclusivamente na internet pela primeira vez. A Record TV, detentora dos direitos nas últimas três edições, rompeu contrato durante a pandemia. Nenhum canal de televisão aberta ou fechada vai passar o Pan 2023.