Italo Ferreira tira foto rara em 'anel de fogo' no eclipse; veja imagens

Os dois planejaram o ensaio por quatro meses. Maragni fez cálculos visitou mais de 20 picos e montanhas ao redor da praia para encontrar o local ideal para posicionar o surfista. Ele ficou a aproximadamente 1 km de distância.

Italo afirmou que a experiência foi simbólica e o lembrou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Estar vivendo esse momento é surreal e muito simbólico, principalmente porque representa um dos arcos olímpicos e me lembra o quão especial foram às Olimpíadas para mim", comentou o primeiro medalhista de ouro do surfe.

Eles precisaram de equipamentos adequados para fazer o ensaio. Foram utilizados rádios para comunicação, dois celulares, óculos de proteção e espelhos.

Baía Formosa não foi escolhida só por ser a cidade natal de Italo. O eclipse pôde ser visto em nove estados do Norte e Nordeste: Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Italo Ferreira durante o eclipse anular, em Baia Formosa Imagem: Marcelo Maragni/Red Bull

Surfista Italo Ferreira posa durante o eclipse do Sol, em Baia Formosa Imagem: Marcelo Maragni/Red Bull

O que eles disseram sobre a foto

Ítalo Ferreira: "Esse foi um projeto mais que especial para mim, fiquei muito feliz de aqui no Rio Grande do Norte a gente ter a melhor visão do eclipse e de ter sido abençoado com essa foto que a gente vem trabalhando há meses para que ficasse perfeita. Hoje quando saí de casa tinham muitas nuvens no céu e eu fiquei um pouco apreensivo, mas quando chegamos na pedra que seria o ponto perfeito calculado, o céu limpou. E quando começou o eclipse conseguimos fazer a foto que, na minha opinião, é provavelmente uma das melhores fotos que alguém já fez durante um eclipse".