Medalhista olímpico, Alison Piu diz que altura de 2m o fez sair do judô

'Sonho com o recorde mundial': "Em Tóquio, eu fiz 46s70, e agora estamos sonhando muito com o recorde mundial, que é 45s. A gente sabe que pode alcançar, corri 46s29 ano passado, então não estamos tão distante desse resultado, a gente pode alcançar. Está bem perto e preciso de tempo para me preparar, ficar saudável e competir de igual para igual".

Confira outros trechos da entrevista com Alison "Piu" dos Santos

Recuperação da cirurgia no joelho

"Estou bem, saudável, estou de volta, voltei aos treinos, consegui competir bem, tive bons resultados. Agora estou descansando e focando para a próxima temporada, mas saudável e consciente de que a gente pode fazer algo bem interessante ano que vem."

Avaliação da temporada

"Tive uma boa temporada, consegui aprender bastante com os resultados e as competições. No Mundial, não foi realmente o resultado que eu esperava, mas entreguei 100%, eu tentei e estou feliz com isso, com a mente tranquila e limpa, sabendo das coisas que eu passei esse ano e sabendo tudo que posso alcançar ano que vem. Com mais tempo, com calma, posso fazer melhor ainda."