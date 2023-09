Medalhista olímpica, Alessandra pede atenção com saúde mental desde cedo

O que mais ela disse?

Alessandra explicou como está sendo sua transição de jogadora para técnica de basquete e como vem dando seus primeiros passos nesta função.

"Hoje, ainda estou em processo de aprendizado. Estou me tornando uma treinadora. Atualmente, estou liderando a equipe do Santos, que consiste em dezoito jogadoras. Fiquei empolgada com a oportunidade de trocar ideias com amigos de longa data. Encontrei muitas pessoas que não via há muito tempo devido à pandemia."

Transição: "O basquete sempre foi uma parte fundamental da minha vida, com toda a emoção de estar na quadra e a adrenalina do jogo. Tive que fazer uma escolha difícil, e é importante notar que essa transição não está ligada necessariamente à idade. A transição pode ser positiva ou negativa, dependendo das circunstâncias. Graças a Deus, a minha foi positiva, pois contei com o apoio de pessoas queridas."

Saída das quadras: "Eu joguei até 2019, então é uma outra mentalidade. Comecei a ser treinadora - mas ainda não sou, estou aprendendo, em plena transição - na seleção Mackenzie de basquete feminino. Foi um choque, porque ainda estava jogando. Veio a pandemia, eu estava fazendo a pós-graduação, quando a Regina me chamou para fazer mestrado. Eu dizia que era mula para isso, que ainda era uma atleta. Tem que gostar de ensinar. Independente se é sub-7 ou sub-20, eu gosto de treinar junto com elas."

Projeto de base: "Ontem, tive a oportunidade de moderar um painel com a Janete, que discutiu bastante sobre o instituto dela. Não podemos falar sobre o desenvolvimento do esporte sem mencionar a importância de introduzi-lo na vida das crianças desde a infância até a adolescência. Sabemos que nem todas essas crianças se tornarão atletas profissionais no futuro, mas ter contato com o esporte desde cedo faz uma grande diferença em suas vidas. (...) Quando fui convidada para fazer parte deste desafio, meu objetivo era promover e atrair jovens inexperientes. Não foi uma tarefa fácil. Muitos questionaram a qualidade do meu time e a suposta inexperiência das jogadoras."