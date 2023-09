Maratona de Berlim tem pentacampeão no masculino e recorde mundial feminino

A Maratona de Berlim 2023, realizada neste domingo (24), teve o pentacampeonato do queniano Eliud Kipchoge no masculino. Entre as mulheres, a etíope Tigst Assefa tirou mais de dois minutos do recorde mundial.

O que aconteceu

Kipgoche dominou a prova masculina e ficou sozinho nos últimos 10 kms, atingindo o tempo de 2h02min42s;