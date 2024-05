Apesar da vitória, Tite admite atuação abaixo do Flamengo e erro cometido com Gabigol

O Flamengo largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o duelo de ida contra o Amazonas de 1 a 0. Apesar da vitória, a atuação da equipe não convenceu a torcida Rubro-Negra. Em entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira, o treinador Tite admitiu que o time esteve abaixo.

"Não fez uma boa partida e tem que assumir, principalmente no processo criativo e ofensivo. Tem que assumir e temos consciência de que esteve abaixo. Trabalho [é a solução], não tem outra forma. Quando você vem de duas derrotas com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente o grupo humanamente sente", disse.

"Uma retomada de atletas vai te dar opções. Falando a verdade, quando você tem Arrascaeta e Erick [Pulgar] fora, quando tem Nico [De la Cruz], Varela e Cebola tendo que tomar cuidado, você também perde esse poderio todo, e a relação de confiança se perde um pouco", completou.