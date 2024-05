Borussia Dortmund sonha com retorno de Jürgen Klopp, diz jornal

Na reta final de sua passagem pelo Liverpool, o técnico Jürgen Klopp já é alvo de cobiça por parte de outros clubes europeus. E um deles é o Borussia Dortmund, de acordo com a imprensa britânica. O time alemão estaria sonhando com o retorno do treinador, que deixou saudades em sua passagem pelo comando da equipe entre 2008 e 2015.

Sem entrar em detalhes, o jornal The Independent revelou que o Borussia já tem um plano para repatriar o técnico alemão. O clube teria até criado um cargo novo para facilitar a sua contratação. Klopp voltaria ao time como diretor de futebol, e não como treinador.

O novo cargo facilitaria o retorno de Klopp porque ele admitiu no início do ano que estava cansado. E este seria o motivo de sua saída do Liverpool, anunciada com antecedência, para o fim da atual temporada europeia. O treinador só tem mais três jogos no comando da equipe inglesa.

Depois disso, ele deve iniciar um período sabático, sem comandar outros clubes no curto prazo. Klopp afirmou que precisa descansar, após anos intensos na liderança do tradicional time inglês, com o qual foi campeão do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões da Europa.

Klopp também tem história com o Borussia. Foi campeão alemão por duas vezes, levantou um título da Copa da Alemanha e dois da Supercopa da Alemanha. E foi vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada 2012-13.