Estudantes de medicina ficam nus para provocar rivais em jogo feminino

Em um dos vídeos, é possível ver cerca de 20 alunos da Unisa com as calças abaixadas e exibindo os órgãos sexuais masculinos, alguns deles cobertos pelas mãos, durante um jogo de vôlei feminino. Eles estavam na arquibancada acompanhando o evento.

Um outro vídeo deste mesmo grupo mostra o momento em que eles correm pelados pela quadra.

Um grupo com cerca de 15 alunos da São Camilo também foi filmado com as calças abaixadas exibindo as nádegas em direção à torcida rival.

A partida entre Unisa e São Camilo aconteceu no Calomed (competição entre calouros da faculdade de medicina), em maio, em São Carlos, no interior de São Paulo.

A reportagem tentou contato com a Universidade São Camilo e com a Unisa por telefone e por email, mas não obteve retorno. A matéria será atualizada caso haja algum posicionamento. No fim da tarde de hoje, a São Camilo publicou uma nota oficial em seu Instagram.

A reportagem também questionou a Secretaria de Segurança Pública se foi feita alguma ocorrência sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação da matéria. O texto será atualizado caso haja algum posicionamento.