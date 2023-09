Polícia investiga alunos de medicina que ficaram nus durante jogo feminino

O episódio ocorreu entre os dias 28 de abril e 1° de maio. Nas imagens, é possível ver cerca de 20 alunos da Unisa (Universidade Santo Amaro) com as calças abaixadas.

Os estudantes exibiram os órgãos sexuais durante uma partida de vôlei feminino contra a São Camilo. Em outro momento, um grupo composto por homens e mulheres mostra as nádegas em uma espécie de fila.

A polícia enviará requisições às duas universidades envolvidas e à Secretaria de Esportes da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Um grupo com cerca de 15 alunos da São Camilo também foi filmado com as calças abaixadas e exibindo as nádegas em direção à torcida rival.

Ministério da Educação notifica Unisa

Em sua conta no Twitter, Camilo Santana, atual Ministro da Educação, informou que o Ministério da Educação notificou a Unisa para saber quais as providências tomadas pela universidade a respeito do caso.