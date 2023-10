Muito mais do que uma boa mira, Marcus D'Almeida precisa dominar as regulagens do arco, estar com o físico em dia e ter a cabeça fria para "deixar fluir" durante as competições.

A cada disparo, Marcus carrega 2,5 kg do corpo do arco e mais 25 kg na hora de puxar. E o brasileiro tem uma média de 300 a 350 flechas por dia. Ou seja, até o início da competição de tiro com arco nas Olimpíadas, terá atirado em treinamento entre 84.600 a 98.700 flechas.

Somada a essa força, tem trabalho físico e até controle dos batimentos cardíacos. "A gente tem de estar num condicionamento físico bom, porque com isso, teoricamente, o seu batimento fica mais baixo e você tem certa vantagem. Então, tudo isso importa", explica.

E quanto a luz e a direção do vento? Simples. É foco total naquilo que se pode controlar. O importante é estar com a mente tranquila na hora do "embate" com o alvo.

"É você contra você mesmo. O alvo é um espelho. [...] O importante é você estar bem preparado, sabendo que fez tudo o que podia fazer. E não só fazer, fazer bem feito. O segredo para ter uma mente tranquila na hora da prova é esse. Não tem como ficar sempre calmo, porque na hora é pressão. Não tem jeito", diz.