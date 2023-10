Não existe sensação melhor do que vestir essa camisa, mas essa volta teve algo até mais especial pra mim: reencontrar as pessoas que me mandaram mensagem de apoio quando eu me machuquei. E reencontrá-los nesse ambiente mostra que eu cumpri a promessa que fiz pra mim mesmo.

Tenho amigos na seleção que conheço desde as seleções de base. Reencontrá-los na principal depois de me recuperar de uma lesão como a que eu tive foi a melhor sensação. Eles acreditaram em mim. Isso vale muito.

Lembro do meu começo na seleção e da primeira vez que me vi frente a frente com o Neymar. Confesso que fiquei um pouco nervoso. Eu estava no almoço com o Malcom, foi depois das Olimpíadas, e ele veio me cumprimentar. Mas foi só dessa vez também que eu fiquei assim: o Neymar é um cara que trata todo mundo muito bem, que nos ajuda bastante, que nos acolhe.

Agora eu quero me firmar e acho que a melhor forma de fazer isso é nos treinamentos. Ainda mais com uma comissão nova, com uma ideia de jogo diferente. Quem ganhar a confiança dele e evoluir dentro do que ele pede vai ter mais chances de estar aqui.