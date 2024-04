Fazia tempo que o Brasil não tinha um fim de semana tão bom no esporte olímpico. E a fila foi puxada pela equipe que mais pode dar medalhas em Paris: a feminina de ginástica artística. Foram quatro ouros em três aparelhos, um aproveitamento de 133% — explico: no solo deu empate entre duas brasileiras.

Flávia Saraiva deu show. Venceu na trave (14,500, quarta melhor nota do mundo ano) e, mesmo com uma série mais simples, ganhou também no solo (13,633 nas eliminatórias, nona melhor), Nas paralaelas assimétricas, Rebeca fez a melhor apresentação da carreira no aparelho, com nota 14,700 (quinta).

Ainda faltam as norte-americanas mostrarem o que têm na manga, mas o cenário de hoje é Flavinha disputando medalha na trave (e Rebeca correndo por fora), Rebeca como concorrente a um bronze nas assimétricas (chinesa e argelina muito na frente), as duas na briga no solo (com Julia Soares e Jade Barbosa sonhando) e Rebeca disputando ouro e prata com Simone Biles no salto.



No individual geral, a briga também deve ser Rebeca vs Biles, mas Flavinha já tem a quarta melhor nota do ano e nem apresentou seu melhor salto. Por equipes, o Brasil está entre os três fortes candidatos, com Itália e China, a fazer cia aos EUA no pódio.

No masculino, o Brasil terá só dois representantes, mesmo. Os primeiros resultados ruins pesaram, e Arthur Nory ficou sem a vaga olímpica, apesar do bronze na Copa do Mundo de Doha na barra fixa. O resultado não significa que ele é o terceiro melhor do mundo (risos), mas, considerando seus adversários, mostra que ele pode, mais um vez, brigar por medalha de primeiro nível. Já tem uma olímpica e duas Mundiais.

A comissão técnica terá que decidir entre ele e Caio Souza para a vaga individual do Brasil. Nory é o favorito, hoje, porque é quem se mostra mais perto da briga por medalhas. Mas Caio foi quarto na barra fixa e ainda vai mostrar o que pode fazer no individual geral. Na prova que elege o "ginasta mais completo", o entendimento é que a disputa por ouro e prata é bem acima, mas a briga pelo bronze está abertíssima.