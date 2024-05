Clube belga, da mesma SAF do Vasco, tem jogo adiado por protestos de torcedores

Nesta terça-feira, o Standard Liège, pertencente a 777 Partners - dona da SAF do Vasco - teve seu jogo contra o Westerlo adiado por conta de protestos dos torcedores do clube contra a empresa. A equipe não vence há sete jogos na competição.

O ônibus que levava os jogadores do time até ao Estádio Sclessin, foi impedido de trafegar até o destino. Além do Vasco e do clube belga, a 777 também controla o Hertha Berlim, da Alemanha, o Red Star, da França, o Melbourne Victory, da Austrália, entre outros.

Os torcedores do Standard Liège exigem que o clube seja novamente vendido a investidores locais e não a empresas estrangeiras, como é o caso atual.