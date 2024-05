Calleri sofre lesão muscular na panturrilha direita e vira baixa no São Paulo

Substituído no segundo tempo do jogo contra o Cobresal, o atacante Calleri passou por exame de imagem nesta quinta-feira (9) e teve diagnosticada uma lesão muscular na panturrilha direita.

O atleta já iniciou o processo de recuperação.

Desde o ano passado, o argentino sofre com problemas físicos. O atacante atuou praticamente toda a temporada no sacrifício e teve de realizar uma cirurgia no tornozelo direito após a conquista do título inédito da Copa do Brasil.

Neste ano, Calleri foi desfalque nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, e na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina, devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita.