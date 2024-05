Milito celebra início do Atlético-MG na Libertadores, mas diz: "Não termina aqui"

"Era uma partida que iria nos exigir muito, pois o Rosario Central é uma equipe que passa a atacar e defender bem. Muitas vezes é difícil controlar os contra-ataques, sabíamos que o melhor era ter a bola e ficar um pouco atrás para defender e atacar os espaços vazios do campo. Tínhamos que ter segurança com a circulação da bola, e fizemos bem", falou.

"Sofremos algumas perdas de bola com contra-ataque, mas controlamos bem com nossos defensores e creio que o triunfo foi merecido pelo que se propôs a equipe diante um rival que é muito bom. Não é tão fácil gerar situações, mas sinto que tivemos bom controle de jogo", completou.

A vitória garantiu o Atlético-MG nas oitavas de final da competição continental. Enquanto o Galo chegou aos 12 pontos no Grupo G, o Rosario Central, que é o terceiro colocado, tem apenas quatro e não pode mais alcançar a pontuação dos mineiros.

Em função do adiamento da partida entre Atlético-MG e Grêmio, por conta das fortes enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe comandada por Gabriel Milito volta a campo apenas na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), diante do Peñarol, do Uruguai, pela Libertadores.