Fluminense treina no Chile e encerra preparação para enfrentar o Colo-Colo pela Libertadores

Nesta terça-feira, no CT do Universidad de Chile, o Fluminense encerrou a preparação para enfrentar o Colo-Colo, em Santiago, no Chile, pela quarta rodada da Copa Libertadores. As equipes entram em campo nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Santiago.

A delegação do Tricolor desembarcou em Santiago na noite desta terça-feira. O treino realizado nesta quarta foi o último da equipe visando o confronto.

O técnico Fernando Diniz relacionou, ao todo, 25 atletas para o duelo. A principal novidade é o retorno do atacante Keno, que voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão.