Cuiabá vence Metropolitanos, afasta crise e vira líder na Sul-Americana

Curiosidade: Foi o primeiro jogo sob o comando do português Petit, novo treinador.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Como foi o jogo

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o Cuiabá inaugurou o marcador. Fernando Sobral, livre na área, bateu de primeira no ângulo e marcou um golaço para o Dourado.

O Metropolitanos ofereceu pouco perigo à meta do Cuiabá, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.

Superior em campo, o Cuiabá ampliou o placar aos 24 minutos da etapa final. Piita aproveitou cruzamento e cabeceou no alto para deixar a vida dos donos da casa mais tranquila no jogo. O atacante, aos 37 minutos, marcou seu segundo gol na partida e o terceiro do Dourado.