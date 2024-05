Allianz Parque disponibiliza postos de entrega para doações ao Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira, inicia-se uma parceria entre a WTorre Entretenimento, responsável pela gestão do Allianz Parque, e o Palmeiras. Postos para arrecadação de suprimentos de primeira necessidade serão criados no estádio do Alviverde e destinados às vítimas da catástrofe climática no estado do Rio Grande do Sul. A entrega ocorrerá todos os dias das 10h (de Brasília) às 17h.

As doações serão recebidas no Portão A, localizado na Rua Palestra Italia, nº 200, Perdizes. Os itens arrecadados serão endereçados à Defesa Civil, que, em parceria com o Fundo Social de São Paulo (FUSSP), organizará os envios ao estado gaúcho.

Além do estádio, o Verdão também vai disponibilizar pontos de doação na Academia de Futebol, local de treinamento do elenco profissional palestrino, no clube social e em todas as lojas Palmeiras Store espalhadas pelo Brasil.