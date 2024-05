Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr bate Al-Ittihad pela última rodada do Saudita

Al Shamrani, aos 43 do segundo tempo, aproveitou falha da zaga do Al-Nassr dentro da área e finalizou rasteiro, com a perna direita, para diminuir para o Al-Ittihad.

Aos 47 minutos, Fabinho cobrou um pênalti no meio no gol e o goleiro Al-Najjar defendeu, mas deu rebote para o brasileiro, que não desperdiçou e descontou para os visitantes.

O último gol da partida veio aos 50 minutos da segunda etapa, com Al-Nemer, que antecipou a marcação após cruzamento de Ghareeb pela direita e cabeceou forte para marcar o quarto do Al-Nassr no jogo.

Veja os outros resultados da 34ª e última rodada do Saudita:

Al-Shabab 3 x 2 Al Fateh

Al Wehda 1 x 2 Al-Hilal