CRB x Ceará: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

Técnico: Daniel Paulista.

AMANHÃ TEM! ???

O Galo de Campina entra em campo nessa quinta-feira (2) às 20h30 pela Copa do Brasil, e o pré-jogo no Trapichão está confirmado pra Nação Regatiana! O bar do CRB com cerveja, água e refrigerante com aquele desconto especial para Sócio também está garantido! ? pic.twitter.com/m6PIbh58WL

? CRB ??????? (@CRBoficial) May 1, 2024