Após vitória na Copa do Brasil, Fábio destaca trabalho do Fluminense por melhora

"A cobrança verdadeira do torcedor é o maior patrimônio do clube. No ano passado jogamos com intensidade, vontade. Nunca faltou vontade. Isso trouxe títulos para o Fluminense. Com a chegada de reforços, a expectativa aumentou. Os adversários passaram a estudar melhor a gente. Eles querem sempre vencer a gente. Temos trabalhado para melhorar nosso desempenho. Ano passado já passou, agora é pensar para frente", disse.

O Fluminense encara novamente o Sampaio Corrêa no dia 22 de maio, no Maracanã. Os tricolores podem até perder por um gol de diferença no próximo jogo para avançar na Copa do Brasil.