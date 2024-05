Correção: CBB define convocação da seleção brasileira masculina para o Pré-Olímpico de basquete

A nota enviada anteriormente contém um erro. O texto não incluiu a lista de convocados. Segue a versão corrigida:

O técnico Aleksandar Petrovic anunciou, nesta quarta-feira, a convocação da seleção brasileira masculina para a disputa do Pré-Olímpico de basquete, que vai ser realizado em Riga, na Letônia.

A competição, que vai ser realizada entre os dias 3 e 7 de julho, é a última chance de obter uma vaga para os Jogos de Paris-2024. Petrovic convocou 15 atletas e manteve a base do grupo que disputou a Copa do Mundo em setembro do ano passado.

As novidades na relação são João Marcelo "Mãozinha", Gui Deodato, Elinho Corazza e Alexey Borges. Raulzinho, que se recupera de uma contusão na mão, se apresenta em Blumenau para os treinamentos.

"É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para a disputa do Pré-Olímpico. Este será meu quarto torneio e ele é muito específico", afirmou o treinador.

Petrovic pediu foco para a equipe e falou sobre a importância de ter uma atuação convincente na primeira partida da competição. "Temos que ter atenção, principalmente no primeiro jogo, contra a seleção de Montenegro, para podermos buscar uma vaga na semifinal e escapar da Letônia neste estágio", disse.

O Brasil está no Pré-Olímpico ao lado de Montenegro e Camarões na primeira fase. No cruzamento das semifinais, a seleção masculina pode enfrentar Letônia, Filipinas ou Geórgia. Vale lembrar que apenas o campeão garante vaga para Paris-2024.

A programação de amistosos já está definida. Após os treinos em Blumenau, o Brasil viaja para a Europa e encara a Polônia no dia 24. Dois dias depois, é a vez de enfrentar a Polônia. O ciclo de partidas se encerra no dia 28, diante da Eslovênia.

Confira a convocação para o Pré-Olímpico de basquete:

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP

Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE

Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB

Elinho Corazza - Corinthians-BRA

Raulzinho - Free agent

Georginho - RatioPharm Ulm-ALE

Didi Louzada - Flamengo- BRA

Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP

Leo Meindl - Tokyo-JPN

Gui Deodato - Flamengo-BRA

Gui Santos - Golden State Warriors-EUA

Lucas Dias - Sesi Franca-BRA

Gabriel Jaú - Flamengo-BRA

Tim Soares - Nagoya-JPN

Bruno Caboclo - Partizan-SRB

João Marcelo "Maozinha" - Free Agent

Cristiano Felicio - CB Granada-ESP