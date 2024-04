Sem Fernandinho, Athletico-PR divulga relacionados para ida da 3ª da Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Athletico-PR divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Ypiranga-RS pela terceira fase da Copa do Brasil. O Furacão terá três desfalques para o confronto.

Pela sequência de jogos, o volante Fernandinho será poupado. Aos 38 anos, o experiente jogador disputou 17 jogos, com quatro gols e quatro assistências, em 2024.

Já o zagueiro Thiago Heleno segue em tratamento no Departamento Médico. Zé Vitor, por fim, por já ter defendido o Maringá na Copa do Brasil não pode jogar pelo Athletico-PR no torneio.