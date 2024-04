Vojvoda critica o gramado do Castelão após empate do Fortaleza: "Não está bom"

Depois do empate de 1 a 1 do Fortaleza com o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, o técnico Juan Pablo Vojvoda criticou o estado do gramado da Arena Castelão, palco do jogo, mas reforçou o desejo de seguir atuando no estádio.

"Me preocupa, me preocupa muito o gramado do Castelão. Acho que a Conmebol também precisa valorizar. Não sei se teve outras partidas na Sul-Americana que na primeira fase colocaram 50 mil pessoas como estava o Castelão na quinta-feira. Isso é bom para a Conmebol também. Bom para toda a América do Sul. Mas também tem que reconhecer. Aí critico a Conmebol, ajuda a gente também. Mas também reconheço que o Castelão não está bom, o gramado não está bom. Eu falava com a diretora, 'o gramado não está bom'", disse.

O estádio foi vetado pela Conmebol de ser usado na Copa Sul-Americana, depois de um relatório da entidade apontar problemas no gramado na partida entre Fortaleza e Boca Juniors, na última quinta-feira.