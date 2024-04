Murilo aponta deficiência do Palmeiras após empate com São Paulo: "Faltou rodar mais a bola"

"Foi no tornozelo, está inchado, mas tudo certo. Agora é fazer um gelo e ir para o próximo", seguiu.

Com mais um ponto somado, o Alviverde agora tem cinco pontos e ocupa o 12° lugar na tabela. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 5 de maio, às 18h30 (de Brasília). Ainda nesta semana, o Verdão estreia na Copa do Brasil. Na quinta-feira, o time de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo-SP, em jogo de ida da terceira fase da competição. A bola rola às 21h30, no Allianz Parque.

Esse foi o terceiro encontro entre os times no ano e o terceiro empate. O primeiro clássico foi pela Supercopa do Brasil e também teve o placar zerado, enquanto a fase de grupos do Paulistão, Palmeiras e São Paulo ficaram na igualdade por 1 a 1.