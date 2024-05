Primeiro Mundial de Clubes feminino será realizado entre janeiro e fevereiro de 2026, diz Fifa

O Mundial de Clubes feminino provavelmente permitirá que os principais times europeus da Liga dos Campeões da Uefa enfrentem clubes da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos, bem como times de países onde o futebol feminino é menos desenvolvido.

A Fifa também aprovou um novo calendário com foco em oferecer mais oportunidades de descanso e recuperação para jogadoras e técnicos.

"O calendário de jogos internacionais feminino e as alterações subsequentes aos nossos regulamentos representam um marco importante no nosso compromisso de levar o futebol feminino ao próximo nível, aumentando a competitividade em todo o mundo", disse Infantino.

Além disso, o Conselho da Fifa nomeou formalmente Mattias Grafstrom como secretário-geral da Fifa, depois de ter sido nomeado interinamente em outubro do ano passado.

"O futebol é a minha paixão desde que nasci. Comecei a jogar quando criança e trabalhei com futebol durante toda a minha vida em todos os níveis. Portanto, não há palavras para expressar meus sentimentos ao aceitar com orgulho e com um grande senso de responsabilidade o maior desafio da minha vida profissional", disse Grafstrom.

