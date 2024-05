Classificado no Aberto de Roma, Thiago Monteiro celebra ida inédita às oitavas de um Masters 1000

Thiago, além de celebrar a vitória, destacou a atmosfera criada na partida deste domingo e exaltou o adversário, número 58 do mundo. Ele afirmou que a sorte esteve ao seu lado no final do terceiro set.

"A atmosfera no estádio estava uma loucura, parecia o Rio Open e o público estava quase todo torcendo por mim, não sei porquê (risos), mas foi muito divertido. Hoje foi uma batalha muito dura contra um ótimo adversário e amigo. O Kecmanovic é um jogador muito sólido e agressivo. Eu comecei bem, mas ele começou a jogar muito e voltou pra partida. No fim foi coisa de um ponto e um pouco de sorte. Estou muito feliz de ter competido bem do início ao fim, de ter dado o meu melhor e de estar na segunda semana", comentou.