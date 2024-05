Após derrota, Corinthians se reapresenta e inicia preparação para jogo pela Sul-Americana

Fim de jogo.



Flamengo 2 x 0 Corinthians.

? Corinthians (@Corinthians) May 11, 2024





O restante do elenco realizou ativação na academia antes do trabalho no Campo 3, onde aqueceram e, posteriormente, tiveram um treinamento de passes e pressão pós-perda. No final, António Oliveira comandou treino de enfrentamento em espaço reduzido.

O Timão volta aos trabalhos na tarde desta segunda-feira, novamente no CT Dr. Joaquim Grava, para os últimos ajustes antes do duelo contra o Argentinos Juniors, válido pela quinta rodada da Sul-Americana.