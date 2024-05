Corinthians tritura ídolos? 5 'heróis' com saídas caóticas antes de Cássio

Fluminense foi o destino de Rivellino após a saída do Corinthians Imagem: Divulgação

Neto

Neto viveu desilusão e foi para o Millonarios, da Colômbia. Em 1990, o meia liderou a inédita conquista do título brasileiro corintiano com gols e atuações marcantes. Logo, ele ganhou a condição de ídolo daquela geração.

Em 1993, no entanto, o panorama mudou. Após perder o título estadual para o Palmeiras, o ex-camisa 10 deixou o Parque São Jorge. A relação conflituosa com a nova comissão técnica de Mário Sérgio e dirigentes foi apontada como motivo para a mudança de endereço.

Não é possível que vocês do Corinthians vão fazer (com o Cássio) a mesma coisa que fizeram comigo. Vocês quase acabaram com a minha vida. Por eu achar que era uma pessoa que não prestava. Que eu saí do Corinthians pelas portas dos fundos, como aconteceu com o Marcelinho, aconteceu com Sócrates, com Edílson, com todos, com Rivellino. Vocês são trituradores de ídolos.

Neto, no programa 'Os Donos da Bola'