Cruzeiro bate o Vitória no Mineirão e vence pela segunda vez no Campeonato Brasileiro

O jogo

Cruzeiro e Vitória fizeram um primeiro tempo movimentado. A primeira chance do jogo foi do Vitória em um cabeceio de Bruno Uvini. A Raposa respondeu na sequência e viu Matheus Pereira perder chance clara dentro da pequena área, mandando por cima do gol aos quatro minutos. Pouco depois, o time da casa teve outra oportunidade, com Rafa Silva, que parou em defesa de Lucas Arcanjo.

Por volta dos 20 minutos, Matheus Pereira cobrou escanteio fechado e após desvio, a bola acertou a trave e sobrou para defesa do goleiro. Na reta final do primeiro tempo, Zé Ivaldo bateu de fora da área e obrigou o goleiro do Vitória a espalmar.

O Cruzeiro saiu em vantagem no começo do segundo tempo. Lucas Romero tocou para rafa Silva, que ajeitou para Arthur Gomes. A bola sobrou para Matheus Pereira, saiu da marcação do goleiro, e de dentro da área, mandou para o gol, livre. Contudo, logo em seguida, o time mineiro tomou um balde d'água fria. Osvaldo cruzou na área e Lucas Silva acabou mandando contra.

Aos 12, Rafa Silva voltou a colocar o Cruzeiro na frente. Pela esquerda, Barreal cruzou na área e Rafa Silva apareceu para concluir a jogada. A equipe da casa ampliou o marcador aos 29 minutos. Arthur Gomes fez boa jogada, recebeu na área, driblou a marcação e mandou no canto de Lucas Arcanjo. Nos acréscimos, o Vitória assustou com um cabeceio de Wagner Leonardo

FICHA TÉCNICA