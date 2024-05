Com três de Amanda Gutierres, Palmeiras goleia o Santos pelo Brasileirão Feminino

O Palmeiras tirou o zero do marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Em grande jogada coletiva, a bola chegou em Taina Maranhão, que, pela esquerda, cruzou para área e viu Amanda Gutierres dominar livre e finalizar para as redes.

Classificação e jogos Brasileirão Feminino A1

As palestrinas voltaram a marcar aos 36 minutos, quando Brena Carolina enfiou linda bola para Juliete. A camisa 12 teve calma, esperou suas companheiras aproximarem e passou para Letícia, que chegou batendo de primeira, sem dar chances de defesa para a goleira Karen Xavier.

Aos 38 minutos, o Santos quase diminuiu o placar em cruzamento de Dani Silva, mas Flavia Mota conseguiu desviar e evitar o gol. Apesar disso, o Palmeiras marcou o terceiro no lance seguinte. Lais Estevam recebeu enfiada pela direita, cruzou para área e Juliete apareceu sozinha para testar para o gol.

O jogo virou goleada aos 40 minutos. A defesa santista vacilou na saída de jogo, Brena Carolina roubou a bola e Letícia rolou para Amanda Gutierres, que bateu de fora da área e contou a grande falha da arqueira adversária para balançar as redes.

O Palmeiras voltou para a segunda etapa do mesmo jeito que finalizou a primeira. Com menos de um minuto, Taina Maranhão foi derrubada dentro da área por Camila Martins, e a árbitra assinalou a penalidade. Na cobrança, Amanda Gutierres bateu no ângulo e marcou o quinto do Alviverde.

O Santos teve a chance de diminuir o placar logo depois, aos cinco minutos. Bruna Calderan foi desarmada na saída de jogo e acabou cometendo pênalti em Nicole Charcopa. Ketlen foi para a cobrança, mas acabou carimbando a trave esquerda da goleira Natascha.