Neymar leva filha Mavie ao estádio e vê Al-Hilal ser campeão invicto do Saudita

O Al-Hilal conquistou, neste sábado, o título saudita ao vencer o Al-Hazm por 4 a 1. A conquista vem com três rodadas de antecedência. O time comandado por Jorge Jesus não teve dificuldades para superar o adversário no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riad. A equipe, que está invicta no Campeonato Saudita, contou com a presença de Neymar nas arquibancadas, torcendo pelo seus companheiros.

Neymar está se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo - ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco em outubro de 2023 - e só deve estar apto a jogar em julho, no início da próxima temporada saudita.

O atacante brasileiro teve uma companhia especial no estádio enquanto acompanhava a partida. Ele levou a filha mais nova, Mavie, de sete meses, e a mãe da garota, Bruna Biancardi.

Mesmo sem Neymar, o Al-Hilal alcançou um recorde histórico, de 34 vitórias consecutivas na temporada. A sequência positiva teve fim com uma derrota para o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na Liga dos Campeões da Ásia, da qual os sauditas foram eliminados.

No jogo deste sábado, o Al-Hilal marcou com Mitrovic (duas vezes), Milinkovic-Savic e ainda contou com um gol contra de Al-Jowayed. Selemani descontou para os visitantes na partida decisiva.

O Al-Hilal chega a 89 pontos em 31 partidas, com 29 vitórias e dois empates, com uma margem de 12 pontos de vantagem para o Al-Nasr, de Cristiano Ronaldo, restando apenas nove em disputa.