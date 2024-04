Santos não vence o Avaí desde 2019, mas tem bom retrospecto contra os rivais

Apesar da sequência negativa, o Santos leva a melhor no retrospecto geral. Em 18 encontros, são oito vitórias alvinegras, sete empates e três êxitos do Leão.

Nesta sexta-feira (26), portanto, o Peixe tenta quebrar o jejum para seguir com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20h (de Brasília), pela segunda rodada do torneio.

