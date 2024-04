Cruzeiro lança novo segundo uniforme para a temporada

Inspirada pela Igreja da Pampulha, chegou a nova camisa 2 - A camisa iluminada do Cruzeiro.

Disponível nas lojas oficiais do Cruzeiro a partir desta sexta-feira (26/4). pic.twitter.com/XEIVp8Qanq

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 26, 2024

A camisa é predominantemente branca, com o logo da marca e a constelação de estrelas do escudo do Cruzeiro na cor azul. A gola e as mangas também têm detalhes em vários tons de azul.

A campanha contou com a presença das jogadoras Byanca Brasil, Fernanda Tipa e Vitória Calhau do time feminino do Cabuloso.

No futebol masculino, o Cruzeiro volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vitória, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.