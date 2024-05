CDHU coleta dados preliminares para projeto de reforma da pista do Ibirapuera

Na última quinta-feira, foi realizado um encontro para a coleta preliminar de dados técnicos visando a elaboração do projeto da reforma da pista de atletismo do Estádio Ícaro de Casto Melo, no Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, Ibirapuera. A reunião ocorreu na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), em São Paulo, com os integrantes do Grupo de Trabalho criado para tratar do tema.

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que integra o Grupo de Trabalho, fará um relatório com as recomendações baseadas nas normas técnicas atualizadas da World Athletics, para que São Paulo entre no circuito das importantes competições do calendário internacional do atletismo do mundo.

O superintendente da CDHU Fernando Llata, acompanhado por técnicos da companhia, apresentou as ideias para o projeto e observou que é importante ouvir quem vai usar para elaborar o pré-projeto. "Nós temos urgência e eles também, a pedido do governador", afirmou Claudio Castilho, CEO da CBAt, referindo-se ao governador do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas. Já que o Complexo do Ibirapuera é do Governo do Estado.