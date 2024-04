Corinthians faz treino tático antes de jogo contra o Flu pelo Brasileirão

As definições devem ficar para sábado, quando António Oliveira finaliza a preparação para o jogo. Um provável time tem: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Fausto Vera (Breno Bidon) e Garro; Romero (Pedro Henrique), Wesley e Yuri Alberto.

As atividades desta manhã tiveram início com um trabalho na academia. Depois do aquecimento no gramado, o time realizou um trabalho de rondo e passes, além de um treino físico.

Por fim, António organizou um tático com o grupo, com foco no posicionamento e nas movimentações em campo. O Timão encerra a preparação para a partida neste sábado, novamente no período da manhã.

Logo após as atividades, torcedores organizados do Corinthians foram ao CT e conversaram com líderes do elenco, a diretoria e membros da comissão técnica. Segundo apurou a Gazeta Esportiva, o encontro foi em tom de apoio. O presidente Augusto Melo e o técnico António Oliveira estiveram presentes.

Pressionado, o Timão tenta quebrar o jejum de vitórias e conquistar seus primeiros pontos no Brasileirão. O embate contra o Fluminense está agendado para domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.