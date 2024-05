Conmebol anuncia adiamento de novos jogos do Grêmio na Libertadores e do Inter na Sul-Americana

A Conmebol continua trabalhando em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e mostrando sensibilidade com o momento delicado pelo qual passam os gaúchos com as enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, a entidade confirmou o adiamento de mais dois jogos da dupla Grêmio e Internacional em suas competições continentais.

"A diretoria de Competições e Operações da Conmebol anuncia o adiamento dos jogos entre Grêmio x Estudiantes (ARG), inicialmente marcado para o próximo dia 15 de maio, bem como o jogo entre Internacional (BRA) x Delfín (EQU), pela Copa Sul-Americana, marcado para 16 de maio", informou a entidade.

"A nova data de ambas as partidas será informada em breve. Nos solidarizamos com todo o Estado do Rio Grande do Sul, manifestando nosso apoio à situação que atravessa", completou a entidade, mais uma vez se solidarizando com os brasileiros.

As visitas do Grêmio ao Huachipato que ocorreria nesta terça-feira, e a do Inter ao Real Tomayapo, agendada para quarta-feira, já haviam sido adiadas. Os clubes do Rio Grande do Sul pediram para não voltar a jogar até o fim do mês e a CBF aceitou.

Resta saber se o Inter já conseguirá receber o Belgrano, em duelo agendado para o dia 28 de maio, assim como o Grêmio, que no dia seguinte, 29, encararia o The Strongest em sua arena.